Kẻ bị truy nã vì trộm sâm Ngọc Linh bị bắt khi lén về thăm vợ

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 29/8 Trường đang trên đường về nhà (tại thôn 3, xã Trà Linh) thì gặp mưa to nên vào nhà ông Trần Văn Hạnh tại thôn 2 để tránh trú. Thấy nhà ông Hạnh vắng người nên thanh niên này chui qua cửa sổ, sau đó cạy tủ lạnh lấy tổng cộng 9 củ sâm Ngọc Linh.

Đến tối 31/8 Trường đem số sâm Ngọc Linh trộm được xuống xã Trà Mai bán cho người kinh doanh sâm và lấy trước 5 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Nam Trà My đã thu giữ tang vật gồm 9 củ sâm Ngọc Linh tươi, tổng trọng lượng 430g, không hư hỏng, trị giá 44,75 triệu đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan điều tra công an Nam Trà My đã tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Xuân Trường về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên Trường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 1/11 Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã đối với Phạm Xuân Trường về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 8/12, khi Trường về thăm vợ tại thôn 1 xã Trà Mai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, đối tượng Phạm Xuân Trường đã có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2012, Trường bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên tù có thời hạn 7 năm 6 tháng về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ; Năm 2018 bị TAND huyện Nam Trà My tuyên án tù 9 tháng giam do trộm cắp Sâm Ngọc Linh.

Hoài Văn