Kẻ chém chết cha bị người thân vây đánh trọng thương

Chập tối 27/8, ông Hoàng Văn Nhật (SN 1945, trú bản Chảnh, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) thấy con trai về nhà trong tình trạng ngà ngà say nên lớn tiếng khuyên nhủ. Tuy nhiên do đang có hơi men, Hoàng Văn Nấu (SN 1984) bất ngờ rút dao chém tới tất vào người cha mình, khiến ông Nhật tử vong tại chỗ.

Giận dữ về hành vi man rợ của con em mình, một số thành viên trong gia đình đã vây đánh nghịch tử này khiến Nấu trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện Lộc Bình tiến hành tạm giữ đối tượng để điều tra, đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xử lý vụ án “giết người”.

Sáng 28/8, gia đình ông Nhật đã tổ chức tang lễ cho người xấu số theo phong tục, tập quán địa phương.

