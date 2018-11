Kẻ đâm 2 người thương vong tại Hưng Yên liên tục đổi lời khai

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào khoảng 21h ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Công an huyện Phù Cừ về vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương xảy ra tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao (Phù Cừ).

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (SN 1952, trú thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ) chết do bị đâm nhiều nhát dao vào người.

Phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hung thủ đột nhập vào nhà bà T. để trộm cắp tài sản, khi bị bà T. phát hiện và hô hoán, đối tượng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Nghe tiếng tri hô, ông Bùi Ngọc Đ. (SN 1944, hàng xóm của nạn nhân) đã chạy đến và bị đối tượng dùng dao đâm khiến ông Đ. bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Phù Cừ và các lực lượng có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các vật chứng và tài liệu có liên quan.

Qua quá trình điều tra, đến sáng ngày 6/11, Cơ quan CSĐT đã làm rõ đối tượng gây án là Đoàn Hữu Kh. (SN 2001, trú phố Hòa Bình, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ).

Được biết tuy chỉ mới 17 tuổi những cậu thanh niên choai choai cực kỳ tinh xảo trong việc khai báo nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Khi bị bắt đối tượng khai do bị người hàng xóm mắng vì để gà bay sang nhà nhà Tân, Kh. nuôi "hận" trong lòng nên khoảng 19h ngày 5/11 đối tượng này đột nhập vào nhà nạn nhân để... đánh dằn mặt. Trong quá trình này hai bên đã xảy ra xô xát nên Kh đã lấy con dao trên nóc bể nước đâm nạn nhân tử vong và làm ông Đ. trọng thương trên đường trốn chạy...

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Hà