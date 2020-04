Kẻ đâm chết nữ tiếp viên xe buýt nhập viện với vết thương thấu bụng

Quảng cáo

Chiều 1/4, Công an huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ nữ tiếp viên xe buýt bị một nam hành khách đâm chết.

Nghi can gây án được xác định là Nguyễn Văn Gương, 57 tuổi, ngụ huyện Củ Chi. Nạn nhân là bà L.T.M.T. (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), là nhân viên soát vé xe buýt tuyến Bến xe Củ Chi-An Nhơn Tây.



Trước đó, vào chiều ngày 31/3, xe buýt BKS 51B-300xx chạy tuyến Bến xe Củ Chi-An Nhơn Tây do tài tài xế N.V.Đ. điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 7. Gần đến trạm xe buýt Nhuận Đức (huyện Củ Chi), nghi can Gương bất ngờ dùng dao tấn công bà T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thời điểm này, 6 hành khách trên xe buýt chứng kiến vụ việc đều hoảng loạn. Tài xế Đ. phản ứng cũng bị Gương dùng dao đâm trúng đuôi chân mày trái. Sau đó, Gương bị tài xế xe buýt khống chế, bàn giao công an. Bà T. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xe buýt xảy ra vụ án mạng.

Hiện tại, Nguyễn Văn Gương đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Củ Chi do bị vết thương thấu bụng không rõ nguyên nhân. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và thu giữ con dao mà đối tượng Gương dùng để gây án.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án đang được công an điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí