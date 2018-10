Kẻ giết người giật dây chuyền bà chủ quán cà phê ra đầu thú

Ngày 25/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ phường Bình Nhậm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), người được cho là hung thủ gây ra vụ cướp dây chuyền rồi giết người xảy ra tại huyện Dầu Tiếng.

Trước đó, ngày 24/10, Hiếu gọi điện cho vợ, bảo vợ liên hệ với "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải để nhờ "hiệp sĩ" dẫn Hiếu đi đầu thú. Anh Hải gọi điện cho đối tượng hứa sẽ bảo vệ, đưa Hiếu đến công an.

Khi lộ diện, Hiếu thừa nhận với "hiệp sĩ" mình thực hiện 2 vụ cướp ở Thuận An và TP Thủ Dầu Một nhưng cương quyết không nhận vụ giết cướp ở Dầu Tiếng. Hiếu còn gặp mặt một bị hại ở Thuận An để nói lời xin lỗi và xin người này kiến nghị công an cho giảm án.

Tuy nhiên, khi bị đưa đến công an, trước chứng cứ do công an đưa ra, Hiếu đã cúi đầu nhận tội. Hiếu kể vài tháng qua thất nghiệp. Để có tiền nuôi vợ con (3 tuổi), Hiếu đi cướp.

Như đã thông tin, ngày 20/10, bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, chủ một quán nước) bị một đối tượng không rõ lai lịch vào quán dùng dao Thái Lan đâm chết, cướp đi sợi dây chuyền. Vụ án xảy ra đúng ngày phụ nữ Việt Nam khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Hương Chi