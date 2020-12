Kẻ giết người sa lưới sau 23 năm trốn truy nã

Quảng cáo

Ngày 19/12, thông tin từ đội Cảnh sát truy nã, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải đối tượng giết người Phạm Đức Bình (SN 1976, trú phường Quang Tiến, TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) sau 23 năm lẩn trốn về quy án.



Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6/1998, Bình cùng 4 người dựng lán khai thác gỗ tại bản Tép, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu. Đến chiều 24/6/1998, nhóm của Bình uống rượu cùng một nhóm khác.

Quá trình uống rượu cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nhóm của Bình đã dùng hung khí đánh Lê Văn L. (người Quỳnh Lưu) tử vong và một số người khác bị thương. Sau khi gây án, cơ quan công an đã truy bắt thành công 3 đối tượng còn Bình bỏ trốn.

Sau khi bỏ trốn, Bình dạt vào các tỉnh phía Nam, rồi đến khu vực vùng xa, giáp biên giới Campuchia tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, Bình đổi tên thành Phạm Đức Vinh và tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.

Đầu tháng 12/2020, sau khi xác minh thông tin đối tượng, các trinh sát công an Nghệ An đã cử tổ công tác vào Tây Ninh truy bắt đối tượng. Tại đây, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Chiều 18/12, tổ công tác đã truy bắt thành công đối tượng Phạm Đức Bình. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã dẫn giải đối tượng về Nghệ An.

Thu Hiền