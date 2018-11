Kẻ giết vợ rồi tạo hiện trường giả lãnh án

Ngày 14/11, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Đậu Đức Quyền (36 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) 16 năm tù về tội giết vợ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mộng Trúc, vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng do VKSND tỉnh Lâm Đồng công bố tại phiên tòa, đêm mồng 9/5, trong lúc lên giường ngủ, do chị Trúc nói về những khoản nợ nần nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Bức xúc về việc vợ mượn nợ và do trước đó đã uống rượu nên Quyền dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Sau đó Quyền dùng xi lanh bơm rượu độc (rượu ngâm mã tiền) vào miệng vợ. Tuy nhiên vì chị Trúc đã chết nên Quyền chỉ bơm được 1 ít.

Cũng trong đêm đó, Quyền uống rượu để tự tử nhưng bị nôn ói, bèn gọi điện để mọi chuyện với người thân. Đến 0 giờ ngày 10/5, hai vợ chồng này được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Đơn Dương cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định chị Trúc đã tử vong từ trước, còn Quyền được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng chữa trị và được cứu sống.

Khi tổ chức tang lễ cho chị Trúc, phát hiện vết bầm tím ở cổ nên gia đình đã chất vấn Quyền. Lúc này đối tượng mới thừa nhận hành vi giết vợ và ra đầu thú.

Phòng xử án đông nghẹt người dự khán.

Sáng 12/5, khi thi thể chị Trúc vừa được đưa lên xe tang để đi an táng, các cơ quan chức năng yêu cầu gia đình đưa lại vào nhà để khám nghiệm tử thi. Cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng xác định chị Trúc tử vong do suy hô hấp và trụy tìm mạch cấp do bị chèn cổ.

Ngoài bản án 16 năm tù về tội giết vợ, Tòa còn buộc bị cáo hoàn trả chi phí mai tang 150 triệu đồng bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 130 triệu đồng, đồng thời mỗi tháng phải trả cấp dưỡng nuôi con 2 triệu đồng. Cậu bé 10 tuổi này hiện đang sống cùng ông bà ngoại.

Kim Anh