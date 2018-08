Kế hoạch giết người tàn bạo để cướp xe của thiếu nữ 14 tuổi

Ngày 2/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất cáo trạng chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Đinh Thị Kim Ngân (SN 2003, ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, An Giang) về hành vi Giết người, Cướp tài sản và Nguyễn Thành Lộc (SN 1990, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) về hành vi Che dấu tội phạm.

Sáng 4/2, anh Huỳnh Văn Tròn (SN 1984, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) đi trên bờ kênh Cây Gáo thăm ruộng phát hiện thi thể Võ Văn Sáng (SN 1994, ngụ ấp Tây Bình B, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn) bị đâm lủng bụng.

Theo người thân của nạn nhân, trước đó, Sáng có điều khiển xe máy Exciter BS: 67M1-286.14 và mang theo điện thoại cảm ứng. Khi phát hiện thi thể, hai tài sản này không tìm thấy.

Khẩn trương điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, ngày 3/2, Sáng rủ Ngân và L.N.T.Đ. (SN 2004) uống cà phê. Thấy xe của Sáng đẹp, L.N.T.Đ. muốn giết Sáng để cướp xe nên hỏi Ngân có mang theo dao không. Ngân trả lời, dao để trong túi xách.

Cả nhóm rời khỏi quán cà phê, rủ nhau đi nhậu. Uống được khoảng 10 chai bia, bạn của Ngân gọi điện thoại rủ đi nơi khác nhậu. Cả 3 đồng ý. Sáng cùng với L.N.T.Đ., Ngân đến chỗ bạn của cô gái này nhậu khoảng 1 lít rượu trắng thì nghỉ. Sáng lấy xe chở L.N.T.Đ. và Ngân về hướng chợ Vĩnh Khánh.

Trên đường đi, Ngân không muốn L.N.T.Đ. giết Sáng nên đã lén lấy con dao trong túi ném bỏ. Đến đoạn đường vắng, Sáng dừng xe đi vệ sinh thì L.N.T.Đ. cho tay vào túi lấy dao để giết nạn nhân nhưng không thấy. L.N.T.Đ. buông lời trách Ngân “chơi gì kỳ vậy”. Cả nhóm tiếp tục di chuyển đến quán cà phê. Ngồi khoảng 20 phút, L.N.T.Đ. ra chợ Vĩnh Khánh mua con dao Thái Lan với giá 15.000 đồng và bỏ trong túi xách.

Hơn 19 giờ cùng ngày, L.N.T.Đ. và Ngân rủ Sáng tìm nơi vắng vẻ để nhậu tiếp. Sáng đồng ý, lấy xe máy chở cả 3 đến bờ kênh Cây Gáo. Tại đây, Sáng nằm ngửa trên bờ kênh thả hai chân hướng xuống ruộng thì bị L.N.T.Đ. lấy dao đâm tử vong.

Ngân chỉ nơi Đ giết Sáng. Gây án xong, L.N.T.Đ. lục túi nạn nhân lấy điện thoại cảm ứng đưa cho Ngân bỏ vào túi xách, ném dao xuống nước phi tang. Cả hai điều khiển xe máy của nạn nhân đến gặp bạn trai của L.N.T.Đ. là Đặng Nguyên Em (SN 2001, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang).

Tại đây, L.N.T.Đ. và Ngân gặp Lộc kể lại việc đã giết nạn nhân và nhờ bán hoặc đem giấu xe máy giùm. Lộc đồng ý. Sau đó, Lộc chạy xe máy của nạn nhân đến gửi bãi xe bệnh viện cho đến khi cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, L.N.T.Đ. chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng. Ngân và Lộc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh