Kế hoạch thiết lập hệ thống đánh bạc trực tuyến lớn nhất cả nước

Sau hơn một năm điều tra, truy tố, giữa tháng 11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ xét xử sơ thẩm 92 bị can trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia.

Hồ sơ vụ án xác định, năm 2014 Phan Sào Nam (35 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) gặp Hoàng Thành Trung (36 tuổi, nguyên giám đốc trung tâm phần mềm – Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) khoe sở hữu phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài.

Trung đề nghị tìm mượn pháp nhân cho mình xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến. Đáp ứng việc này, Nam liên hệ với Đỗ Bích Thủy (chủ Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt) và được mở luôn một văn phòng đại diện ở Hà Nội giao cho Trung toàn quyền điều hành.

Biết Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) là công ty bình phong của C50 (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng cục Cảnh sát), Nam rủ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến và được đồng ý.



Đầu tháng 4/2015, Dương chỉ đạo cấp dưới Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) ký hợp đồng với Nam để cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ, khai thác thương mại với tên RikVip. Theo thỏa thuận phân chia doanh thu, CNC hưởng 30% còn VTC Online nhận 70%, có điều chỉnh tùy giai đoạn, hình thức thanh toán của khách hàng.



Sau khi ký hợp đồng với công ty CNC, Phan Sào Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn (Phó giám đốc công nghệ VTC online) mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ ở quận Cầu Giấy. Phan Anh Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật công ty VTC online sau đó thiết lập hệ thống 262 máy để cho game bài RikVip hoạt động.



Tuấn còn nhận chỉ đạo của Nam tìm các kênh thanh toán để người chơi bạc sử dụng tiền trong tài khoản của 33 ngân hàng tại Việt Nam, ký hợp đồng phân phối thẻ Gocoin với một số đơn vị viễn thông.



Để trả thưởng cho người chơi, Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên liên hệ mua mã thẻ điện tử của nhiều công ty viễn thông nhập vào kho thẻ trả thưởng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cổng game bài RikVip.



Giữa tháng 4/2015, phần mềm game bài RikVip được Hoàng Thành Trung dựng xong, bắt đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Doanh thu nghìn tỷ

Để phát triển game bài RikVip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Trung trực tiếp xây dựng đại lý tổng. Khi tham gia cổng game RikVip, người chơi sử dụng tiền ảo (gọi là Rik).



Trung giao tài khoản đại lý tổng Skyline cho Lê Anh Tú điều hành. Hơn nửa năm hoạt động (2015), đại lý tổng Skyline đã giao dịch với lượng tiền thật giao dịch tới hơn 200 tỷ đồng.



Trong quá trình vận hành, Tú và Trung xảy ra mâu thuẫn liên quan điều hành nên tháng 2/2016, Trung tiếp tục chỉ đạo cấp dưới tạo tài khoản đại lý tổng tên Worldbank69 thay thể Skyline. Trung giao đại lý tổng này cho em ruột điều hành. Trong hơn một năm hoạt động, đại lý này giao dịch tới gần 2.000 tỷ đồng.



Trung tiếp tục xây dựng hệ thống đại lý cấp 1 để phát triển, mở rộng mạng lưới. Các đại lý cấp 1 sau khi được tạo tài khoản và tạo tool quản lý đại lý, tiếp tục mở rộng, xây dựng hệ thống cấp hai...



Ngoài doanh thu từ nguồn chênh lệch giá mua bán Rik với người chơi, đại lý cấp 1 còn được hưởng lợi từ đổi điểm thưởng Vippoint và “đua top sự kiện”. Điểm thưởng Vippoint là tính năng của game bài Rikvip/ Tip.club để tri ân khách hàng, đại lý. Khi tích lũy đủ một lượng Vippoint nhất định, đại lý cấp một có thể quy đổi ra Rik và Rik quy đổi ra tiền mặt.



Đại lý cấp một đầu tiên được Trung dựng lên là Đỗ Đức Trường và từ đây đã phát triển 64 “đại lý cấp hai”. Dưới điều hành của Trường, các đại lý này đã lôi kéo người chơi game bài tham gia giao dịch mua bán điểm ảo với hơn 340 tỷ đồng. Trường hưởng lợi là hơn 300 triệu đồng.



Sau Trường, Trung liên tục tạo dựng chân rết là các đại lý cấp một dày đặc trên khắp cả nước. Từ giữa 2015 tới giữa năm 2017, 25 đại lý cấp một do Trung tạo dựng, điều hành đã tạo ra 6.000 đại lý cấp hai với 43 triệu tài khoản đánh bạc “phủ” khắp cả nước.



Trong những đại lý cấp 1 do Trung tạo dựng có đại lý Vũ Văn Dũng sống tại TP Hồ Chí Minh. Trong gần hai năm, Dũng đã phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp hai, giao dịch mua bán tổng lượng Rik là hơn 4.700 tỷ Rik, tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Dũng hưởng lợi gần 10 tỷ đồng.



Tạo bình phong che giấu đường dây tội phạm



Từ cuối năm 2016, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nam và Dương thỏa thuận thay đổi pháp nhân phát hành game bài RikVip và không hạch toán tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến vào công ty, thực hiện đối soát, thanh toán bằng tiền mặt, không có hóa đơn.



Ngày 24/8/2016 Dương chỉ đạo Hoàng Đại Dương (Giám đốc công ty Giải pháp Việt) thành lập công ty TNHH đầu tư thương mại kinh doanh phần mềm Hải Khánh (công ty Hải Khánh) để thay CNC phát hành cổng game bài RikVip, nhưng thay tên gọi mới là Tip.Club.



Cuối năm 2017, Dương một lần nữa chuyển nhượng việc phát hành cổng game bài Tip.Club cho một công ty khác. Thực tế, Dương đứng sau chỉ đạo mọi hoạt động.



Nam, Dương và Trung còn chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài 23Zdo (sử dụng tiền ảo Zdo); giai đoạn Tip.Club chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài ZonClub (sử dụng tiền ảo tên Zon), cung cấp các hình thức đánh bạc trực tuyến tương tự như game bài RikVip và Tip.Club để cho người đánh bạc có nhiều lựa chọn.



Người chơi có thể chuyển đồi tiền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các cổng game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả các cổng game bài đều hoạt động chung trên nền tảng kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.



Theo cáo buộc của VKS, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club bị xác định đã tổ chức mạng lưới gồm 25 “đại lý cấp 1”, gần 5.900 "đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia. Tổng doanh thu đã được chứng minh là gần 9.900 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng; thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; thẻ ATM của các ngân hàng hơn 186 tỷ đồng...



Sau khi trừ chi phí trả thưởng và các chi phí quản lý và nộp thuế của các công ty vận hành, số tiền hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng được chia một số cá nhân. Cụ thể, Nam nhận hơn 1.470 tỷ đồng; Dương hơn 1.650 tỷ đồng; nhóm ba người đang bỏ trốn (Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên) nhận hơn 1.570 tỷ đồng.



Nam và Dương hiện bị truy tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền theo điều 249, 251 Bộ luật Hình sự 1999. Trong vụ án còn có 27 bị can là tổng đại lý và đại lý cấp 1. Cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc trực tuyến này đã được sự "chống lưng" của cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.



Ông Vĩnh, Hóa sẽ cùng hầu tòa với Nam, Dương và 88 người khác.

