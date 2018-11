Kẻ mang tiền án vận chuyển ma túy bị bắt giữ

Tối 20/11, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tấn Thành để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển ma túy.

Trước đó, vào khoảng 20h tối cùng ngày, trên đường Nguyễn Bình, thuộc khu phố 6, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, các trinh sát thuộc Công an TP. Thủ Dầu Một bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi, ngụ tại Bình Dương) đang giấu ma túy trong mũ bảo hiểm.

Tang vật công an thu giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật 155 viên thuốc lắc, một bịch ni lông có chứa ma túy đá. Thành khai nhận được một đối tượng (chưa rõ lai lịch), nhờ đi giao số ma túy trên cho khách với giá 3 triệu đồng. Theo cơ quan công an, trước đó Thành phạm tội cướp tài sản bị bắt giam và mới được trả tự do thì tiếp tục phạm tội.

Hương Chi