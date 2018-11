Tử hình kẻ giết tài xế xe ôm cướp tài sản

Ngày 20/11, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Phi (22 tuổi, quê An Giang) về tội "giết người", " cướp tài sản " xảy ra tại bãi đất trống khu công nghiệp dệt may Bình An, thuộc phường Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đông (51 tuổi, quê Đồng Nai, hành nghề xe ôm).