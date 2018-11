Nam nhân viên kế toán bị cướp sát hại, phi tang thi thể dưới vực sâu

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lý Cá Lòng (SN 1984) và Mạ Mạ Xá (SN 1994), cùng trú tại bản Lè Ma, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản rồi phi tang thi thể nạn nhân dưới vực sâu.

Trước đó, ngày 8/11, Công an huyện Mường Tè nhận được đơn trình báo của gia đình về việc anh Cao Văn Sinh (SN 1977), kế toán Bưu điện huyện Mường Tè, bỗng nhiên mất tích. Nội dung đơn thể hiện, trước đó 2 ngày, anh Sinh đi công tác bằng xe máy và mang theo khoảng 100 triệu đồng. Khi đến xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, anh Sinh đã mất liên lạc.

Sáng 9/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Sinh nằm dưới vực sâu, cách xã Tá Bạ khoảng 2 km. Bề ngoài, rất dễ nhầm tưởng nạn nhân bị rơi xuống vực dẫn đến tử vong. Tuy nhiên qua khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định đây là vụ án mạng.



Anh Sinh tử vong do bị tác động ngoại lực vào cơ thể. Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành rà soát, từ đó xác định, bắt được 2 đối tượng liên quan đến vụ án là Lý Cá Lòng và Mạ Mạ Xá.



Tại cơ quan điều tra, Lòng và Xá khai nhận đã thực hiện hành vi sát hại anh Sinh để cướp tiền. Theo đó, trên đường đi đến xã Tá Bạ, anh Sinh đã bị Lòng và Xá chặn xe máy, dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào người.

Anh Sinh vùng dậy bỏ chạy, song bị rơi xuống vách đá ta luy âm. Thấy nạn nhân chưa chết, đối tượng Lòng tiếp tục đuổi theo hành hung, cho tới khi nạn nhân bất tỉnh. Các đối tượng lục lấy hết tiền và mang chiếc xe máy của nạn nhân và phi tang thi thể xuống vực cách hiện trường khoảng 3 km.

