Kẻ ngáo đá phóng hỏa khiến 3 người bỏng nặng bị nhiễm HIV

Sáng nay, 30/7, công an quận Thủ Đức cho biết đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi can Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) gây ra vụ phóng hỏa căn phòng trọ trên địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM làm 3 người bỏng nặng để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó xế trưa ngày 28/7, Phong đưa chị V. (cùng quê Nghệ An) là bạn gái mới quen qua mạng xã hội về phòng trọ của Phong ở đường số 4, KP6, phường Bình Chiểu chơi. Tại đây, bất ngờ Phong la to “trong phòng có ma” rồi khóa cửa nhốt chị V. mặc cho nạn nhân van xin. Chưa dừng lại đó, Phong tiếp tục lấy túi xách của chị V., giấy tờ, quần áo của mình và của những người cùng dãy nhà trọ chất trước cửa phòng phóng hỏa.



Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Bình Chiểu đã có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng, dập tắt đám cháy và giải cứu cô gái. Trong quá trình ngăn chặn đám cháy, một cán bộ Công an phường Bình Chiểu và người dân địa phương đã bị bỏng; riêng đối tượng Phong bị bỏng nặng 2 cánh tay, vùng lưng nên đã được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa.



Quá trình chữa trị cho Phong, qua kiểm tra, bác sĩ xác định Phong bị nhiễm HIV. Tiến hành xác minh, Công an xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết Phong là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, đang chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số II tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, tháng 3/2017, Phong bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.



“Nhận thấy hành vi của Phong có dấu hiệu của tội “hủy hoại tài sản”, tuy nhiên do giá trị tài sản bị thiệt hại chưa đủ xử lý hình sự nên Công an phường Bình Chiểu làm thủ tục bàn giao Phong cho Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục xử lý theo thẩm quyền”, Công an quận Thủ Đức, thông tin.

Theo Dân trí