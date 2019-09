Kẻ thảm sát cả nhà em trai, 4 người chết: 'Tôi ân hận, xin chịu tội'

Quảng cáo

Liên quan vụ anh trai thảm sát cả nhà em ruột ở huyện Đan Phượng, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú xã Hồng Hà) về tội Giết người. Án mạng làm rúng động miền quê ở huyện ngoại thành Hà Nội. Sau khi bị bắt giữ, bị can sinh năm 1966 đã khai gì

Ngăn đưa nạn nhân đi cấp cứu để chém

Theo thông tin ban đầu, do tranh chấp đất diễn ra từ trước nên 7h sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông mang theo dao bầu sang tìm giết những người trong gia đình em trai Nguyễn Văn Hải (50 tuổi). Đến cổng nhà em trai, Đông thấy bà Việt (48 tuổi, vợ ông Hải) đi xe máy chuẩn bị rời nhà liền vung dao chém gục em dâu ngay tại cổng.

Tiếp đó, Đông cầm hung khí truy sát ông Hải và anh Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con ông Hải). Nam thanh niên chạy thoát, còn ông Hải bị anh trai chém tử vong tại chỗ.

Thấy chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) bế con gái 14 tháng tuổi chạy ra, Đông tiếp tục chém gục 2 mẹ con họ. Trong cơn cuồng sát, Nguyễn Văn Đông cầm dao tấn công chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con ông Hải) khi thấy cháu gái đang tìm cách chạy thoát.

Gây án xong, Đông bỏ về nhà ở cạnh hiện trường. Tuy nhiên, khi người dân đưa 5 nạn nhân đi cấp cứu, kẻ thủ ác tiếp tục cầm dao quay lại và đe dọa: "Chúng mày xót con xót cháu ông chém chết".

Thấy ông Đông cầm dao hung hãn nên không ai dám can ngăn. Lúc này, bị can 53 tuổi tiếp tục chém các nạn nhân rồi đi về nhà, ngồi uống nước chè.

"Tôi rất ân hận"

Vụ thảm sát khiến ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ. Ba nạn nhân còn lại được đưa đến nhiều bệnh viện. Tuy nhiên, bà Việt và bé gái hơn 1 tuổi qua đời chiều cùng ngày. Nạn nhân thứ 5 là chị Nhung đang được cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Chiều 1/9, đại tá Nguyễn Thanh Tùng (Phó giám đốc Công an Hà Nội) đã trực tiếp lấy lời khai Nguyễn Văn Đông. Trước câu hỏi của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, kẻ gây ra thảm sát cúi đầu, ôm mặt.

"Tôi rất ân hận, xin chịu tội", Đông nói.

Theo lãnh đạo xã Hồng Hà, Đông và em trai từng có thỏa thuận về việc phân chia 0,5 m mảnh đất giáp ranh do tổ tiên để lại. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Hiệp không đồng ý về sự phân chia này. Tối 31/8, anh Hiệp qua nhà Đông nói chuyện nhưng sau đó 2 người xảy ra xích mích.

Lãnh đạo địa phương cũng cho biết sau khi gây án, ông Đông bỏ về nhà và nảy ý định vào nhà tắm tự sát bằng điện. Tuy nhiên, khi hung thủ chuẩn bị thực hiện thì con trai đã kịp dập cầu dao. Ngay sau đó, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Văn Đông.

Công an sở tại cho hay Đông không có tiền án hay tiền sự, cũng chưa gây ra bất kỳ sự việc nào gây mất an ninh trật tự. Bị can có vợ và 2 con, gia đình khá giả nhưng người này không có nghề nghiệp.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định hành vi phạm tội của bị can Đông đặc biệt nghiêm trọng, đã cấu thành tội Giết người. Quá trình điều tra, nếu bị can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết nhiều người thì Nguyễn Văn Đông đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.

Còn giám định cho thấy Đông mắc bệnh tâm thần, hạn chế nhận thức và năng lực điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì bị can vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Tuy nhiên, bị can sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt do bệnh lý.

