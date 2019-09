Kẻ xâm hại khiến bé gái gãy xương tay ở Hà Nội lĩnh án chung thân

Quảng cáo

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Vụ án được xét xử kín theo quy định của pháp luật.

Phần tuyên án công khai thể hiện, VKSND TP Hà Nội ra cáo trạng kết luận sáng 24/2, Trình đi xe máy trên đường làng qua xã Hợp Đồng (Chương Mỹ) đã gặp một cháu gái cùng quê đang đi bộ. Cháu bé này sinh tháng 9/2009.

Thấy vậy, Trình vờ nói quen người nhà rồi dụ cháu gái lên xe để đưa về nhưng lại chở nạn nhân đến một khu vườn chuối cách đó khoảng 5 km.

Tại đây, gã đàn ông làm nghề bán thịt lợn định xâm hại tình dục nhưng nạn nhân kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Trình bóp miệng và cổ rồi khống chế, đe doạ bé gái để thực hiện hành vi hiếp dâm khiến nạn nhân bị gãy tay, gãy răng…

Phát hiện sự việc, gia đình bé gái đã tố cáo nên Trình bị Công an huyện Chương Mỹ triệu tập nhưng lại được tại ngoại sau 9 ngày “vào trại”. Ngày 19/3, Công an huyện Chương Mỹ lại bắt tạm giam Trình và bàn giao cho Công an TP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.

Từ căn cứ trên, đại diện VKSND Hà Nội đã đề nghị tòa tuyên Nguyễn Trọng Trình án tù chung thân theo đúng tội danh truy tố. Ngược lại, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) khẳng định đủ cơ sở kết luận Trình có hành vi xâm hại tình dục bé gái. Chủ tọa nhận định: “Hành vi của bị cáo gây tâm lý sang chấn nặng cho bị hại, run sợ khi nhớ lại sự việc xảy ra... Việc làm của Trình khiến cháu bé bị ảnh hưởng tới nhiều năm sắp tới…”.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Trình án tù chung thân về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị cáo này cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 400 triệu đồng, ghi nhận đã nộp 40 triệu đồng.

Xuân Ân