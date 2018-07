Kẹp cổ, nhấn nước chồng của người tình vì cuồng ghen

Ngày 1/7, Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) điều tra về hành vi “Giết người”. Trí là nghi can gây ra cái chết cho anh Nguyễn Văn Cam (33 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt).

Tại cơ quan điều tra, Trí khai làm thuê cho sà lan bơm cát cho các công trình xây dựng và có thời gian chung sống với vợ của anh Cam. Sau đó, người phụ nữ này chủ động chia tay và quay về với chồng. Trí rất nhiều lần gọi cho chị Phỉ, năn nỉ quay về chung sống nhưng bị cự tuyệt.

Nửa tháng trước, Trí liên tục gọi cho chị Phỉ. Anh Cam nghe điện thoại thì Trí thách thức: “Tao thích vợ mày rồi tao điện đó, rồi sao”. Ngày 19/6, Trí dò hỏi, biết Cam thường bắt cá vào ban đêm nên nảy sinh ý định đánh nạn nhân. Trí hỏi mượn xuồng máy và chạy thẳng về hướng quận Thốt Nốt.



Khoảng 1h sáng 20/6, Trí phát hiện anh Cam đánh cá trên sông, đoạn gần cầu 3/2. Trí tấp vào, kêu anh Cam lên bờ nói chuyện. Anh Cam không đồng ý, Trí bước qua xuồng máy đánh nạn nhân. Hai người vật lộn té xuống nước. Anh Cam bơi vào gần bờ kè thì Trí đuổi theo, nhặt viên gạch đánh vào đầu, nhấn nạn nhân chìm xuống nước rồi bơi vào bờ bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ.



Kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do ngạt nước và chấn thương sọ não. Cơ quan Công an xác định, người đánh nhau với anh Cam là Trí và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trinh sát phát hiện Trí lẩn trốn tại nhà chị gái ở Tiền Giang nên bắt khẩn cấp.

Theo Công an Nhân dân