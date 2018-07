Khách mượn xe máy của chủ tiệm cắt tóc mang đi cầm cố

Chiều 25/7, theo tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lương Phúc (SN 1997, trú ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phúc tới tiệm cắt tóc của anh Nguyễn Viết T. thuộc phường Thủy Châu. Lúc này, do tiệm tóc đông khách nên Phúc ngồi đợi ở phía trước lối ra vào. Trong lúc chờ đợi, Phúc phát hiện anh T - chủ tiệm tóc dựng chiếc xe gắn máy Honda Winner mang BKS 75G1-303.13 trước cửa tiệm nên nảy ý định chiếm đoạt xe mang đi cầm cố.

Phúc vờ hỏi mượn xe của anh T với lý do đi chở bạn một lát rồi quay lại. Do người cùng phường, lại là khách quen, anh T. không mảy may nghi ngờ nên giao xe cho Phúc mượn. Lừa mượn được xe, Phúc mang tài sản này từ thị xã Hương Thủy lên phường An Đông (Huế) cầm cố, lấy 13 triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân. Về phần anh T, sau nhiều ngày chờ đợi không thấy trả xe, chủ tiệm tóc này đi tìm Phúc để đòi lại tài sản nhưng bất thành. Qua tìm hiểu, anh T. biết bị Phúc lừa nên gửi đơn tố cáo đến Công an thị xã Hương Thủy.

Qua điều tra, Phúc thừa nhận lừa mượn xe của anh T. đi cầm cố, do cần tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, sau khi lấy số tiền 13 triệu đồng từ việc cầm cố xe của người khác, Phúc chỉ tiêu xài hết trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Đến ngày 25/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy, qua quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, đã hoàn tất các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lương Phúc để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn