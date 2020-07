Khẩn trương điều tra triệt để, đưa băng nhóm Đường 'Nhuệ' ra xét xử

Quảng cáo

Kỳ họp thứ 10, khoá XVI HĐND tỉnh Thái Bình "quan tâm" tới vụ án Đường "Nhuệ" - Ảnh: Hoàng Long.

Vụ án của vợ chồng Đường "Nhuệ" và đồng bọn gây bức xúc dư luận xã hội và đã được "nghị trường" tỉnh Thái Bình đặc biệt quan tâm. Trong kỳ họp thứ 10, khoá XVI HĐND tỉnh Thái Bình vừa diễn ra, khi tổng hợp về các vấn đề được các đại biểu và cử tri quan tâm, Phó chủ tịch thường trực, phụ trách HĐND tỉnh Thái Bình, ông Đàm Văn Vượng đã điểm danh đến vụ án này.

Phát biểu tại kỳ họp, người đứng đầu HĐND tỉnh Thái Bình yêu cầu: "Đối với các vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, đặc biệt là vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường "Nhuệ") cầm đầu khi đã rõ hồ sơ, đầy đủ chứng cứ, đúng với các điều luật ngành công an thì phối hợp với các ngành cùng khối chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố, xét xử để báo cáo với cử tri nhân dân".

Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Bình yêu cầu sớm làm rõ, đưa vụ án Đường" Nhuệ" ra xét xử - Ảnh: Hoàng Long

Thông tin về vấn đề này, đại tá Nguyễn Thanh Trường - giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2020, công an tỉnh đã mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và chủ động thành lập các tổ công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Công an Thái Bình đã khám phá 454 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, triệt xóa 21 băng ổ nhóm, trong đó đặc biệt là đã chủ động lập chuyên án, đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu.

Liên quan đến băng nhóm tội phạm này, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án, 13 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ, 1 bị can; chuyển đề nghị truy tố 2 vụ với 7 bị can.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khẳng định đang mở rộng, điều tra triệt để vụ án Đường "Nhuệ" - Ảnh: Hoàng Long

Đại tá Nguyễn Thanh Trường khẳng định, Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương, nỗ lực cao nhất để đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ án Đường "Nhuệ" và đồng bọn để đưa ra xét xử.

Đại diện Công an tỉnh Thái Bình cũng nhấn mạnh về việc sẽ không có "vùng cấm" hay bất kỳ lý do, hoàn cảnh nào tác động đến kết quả điều tra vụ án này.

Vụ án liên quan đến vợ chồng Đường "Nhuệ" được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh: Hoàng Long

"Hiện nay ban giám đốc công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị điều tra mở rộng vụ án để điều tra xử lý với tinh thần làm triệt để, kiên quyết không để lọt tội phạm" đại tá Trường nói.

Nhân chứng thay đổi lời khai, Đường Nhuệ bị truy tố tội 'Cố ý gây thương tích' Sau khi bị khởi tố với 2 tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Huỷ hoại tài sản”, mới đây Đường “Nhuệ” sẽ tiếp tục bị truy tố với tội danh “Cố ý gây thương tích” trong vụ việc đánh người ngay giữa trụ sở Công an phường. Mấu chốt của lần truy tố này là người làm chứng đã thừa nhận chứng kiến vụ việc Đường "Nhuệ" đánh người.

Hoàng Long