Khánh 'Kê' bị đề nghị truy tố sau vụ bắn cảnh sát

Quảng cáo

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Hoàng Khánh (tức Khánh “Kê”, 43 tuổi) về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Hoàng Khánh.

Theo kết luận điều tra, chiều 26/3, cơ quan công an nhận tin báo về vụ mất cắp xe máy. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc xe bị trộm đang ở nhà Khánh thuộc tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà, Khánh cầm súng bắn 2 phát về phía cảnh sát. Hai đàn em của Khánh "Kê", trong đó có Phan Tấn Sơn (23 tuổi, ngụ TP Nha Trang), Lê Văn Vũ (20 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh) cầm đá gạch tấn công lực lượng công an. Còn Nguyễn Văn Phương (23 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa) đổ xăng đốt 2 xe máy của lực lượng công an nhưng không thành. Lợi dụng lúc này, Khánh lấy xe máy bỏ trốn.

3 khẩu súng công an thu giữ trên người Khánh.

Qua truy xét, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Khánh "Kê" trên đường Trần Quốc Toản. Bị bao vây, tên này rút súng bắn tổ công tác nhưng không trúng. Bị can bị khống chế sau đó.

Qua khám xét, công an thu giữ trên người Khánh 3 khẩu súng ngắn, một dao bấm. Tại nhà bị can, cơ quan chức năng thu giữ thêm 2 bịch ma túy đá, 10 viên đạn.

Ngoài Khánh “Kê”, Công an TP Nha Trang cũng đề nghị truy tố 3 đàn em của y là Phan Tấn Sơn, Lê Văn Vũ và Nguyễn Văn Phương về tội Chống người thi hành công vụ.

Do 3 khẩu súng thu của Khánh không phải là súng, đạn quân dụng nên Công an TP Nha Trang sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 4 triệu đồng đối với bị can về hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép. Còn hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy đang được cơ quan cảnh sát điều tra củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo Zing