Khóa tay 'cửu vạn ma túy' dùng K59 chống trả cảnh sát

Ngày 21/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Hàng Mã và Công an phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) bắt giữ Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Tuấn Anh, cùng trú tại quận Hoàn Kiếm về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng tháng 4, qua theo dõi nắm tình hình, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định một đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 22h ngày 27/7, khi Nguyễn Tuấn Anh điều khiển ôtô nhãn hiệu KIA màu trắng chở Trần Tuấn Hùng áp tải ma túy từ Nghệ An về đến khu vực Trạm soát vé Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì bị các mũi trinh sát đồng loạt bao vây, chặn bắt.

Phát hiện bị phục kích, họ cố thủ trên xe, buộc tổ công tác phải phá cửa kính ôtô. Hùng đã rút khẩu súng K59 mang theo bên mình định chống trả.

Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời dùng võ thuật khống chế thành công hai nghi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn 8 kg ma túy đá, gần 12.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng K59 và 11 viên đạn.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận được một người bạn xã hội tên Sơn quen biết trước đó thuê vận chuyển số ma túy trên từ TP Vinh ra Hà Nội. Nếu trót lọt, Hùng sẽ được hưởng tiền công là 50 triệu đồng. Ngoài ra, Sơn cũng giao cho Hùng khẩu súng K59 và 11 viên đạn để bảo vệ “hàng” trên đường đi.

Ngày 27/7, nhận được điện thoại của Sơn, Hùng đã rủ Tuấn Anh cùng đi, trong đó, Tuấn Anh phụ trách việc lái xe.

Trước đó, Hùng và Tuấn Anh đã nhiều lần giao dịch, mua bán lẻ ma túy. Hùng cũng là người nghiện ma túy nặng và đang trong quá trình điều trị do có HIV.

Theo Công an Nhân dân