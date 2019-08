Khởi tố 2 trưởng phòng ở Nghệ An

Quảng cáo

Chân tay tê bì, người lả đi do MỠ MÁU CAO, GAN NHIỄM MỠ - Ông Hải đã khỏi chỉ sau 3 tháng!

Ngày 21/8, thông tin từ Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố hai bị can Phan Văn Minh, (Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Thành) và Nguyễn Đức Thiện (Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Thành, nguyên trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai bị can Phan Văn Minh và Nguyễn Đức Thiện từng là thành viên của Hội đồng đền bù tài sản trên đất rừng sản xuất của UBND huyện Yên Thành, có chức năng chỉ đạo, kiểm đếm, kê khai tài sản trên hàng trăm hecta đất rừng do Công ty Đông Bắc thuê và đền bù để thực hiện dự án “trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của Công ty CP thực phẩm sữa TH”.

Cảnh sát kinh tế Nghệ An làm việc tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Yên Thành.

Trước đó, ngày 6/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; bắt tạm giam bốn tháng đối với ba bị can là phó ban, trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật và nguyên trưởng ban Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Yên Thành.

Ngày 11/6, đơn vị này tiếp tục khởi tố bốn bị can gồm kế toán, thủ quỹ, trưởng trạm quản lí bảo vệ rừng số 4 và nguyên kế toán trưởng cũng thuộc BQLRPH Yên Thành; bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyên kế toán trưởng.

Cảnh Huệ