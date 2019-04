Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây đánh bạc 30.000 tỉ đồng

Ngày 28/4, Công thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com. Ngày 28/4/2019, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng.

Trong đó, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 14 đối tượng, gồm:



1. Chiu Hao Cheng, sinh ngày 01/5/1971, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.



2. Đỗ Trang Linh, sinh ngày 03/7/1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.



3. Trần Minh Quang, sinh ngày 09/3/1981, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.



4. Bùi Văn Linh, sinh ngày 03/7/1987, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.



5. Phạm Thế Công, sinh ngày 14/10/1989, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.



6. Nguyễn Sỹ Đồng, sinh ngày 19/5/1986, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.



7. Phạm Trần Viễn, sinh ngày 10/01/1989, trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.



8. Phạm Hữu Lợi, sinh ngày 20/5/1989, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.



9. Nguyễn Minh Khuê, sinh ngày 23/8/1979, trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai



10. Lê Hùng Quốc, sinh ngày 14/2/1990, trú tại thị trấn Hòa Vình, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.



11. Trần Thị Hằng, sinh ngày 14/10/1994, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.



12. Phạm Thị Sáu, sinh năm 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.



13. Bùi Xuân Công, sinh năm 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.



14. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 25/12/1993, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc đối với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, Essi You Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Dụ Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 25/4, Bộ Công an cho biết đã đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước để làm rõ đường dây đánh bạc qua mạng.



Cụ thể, thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com, ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.



Kết quả khám xét đã thu giữ: nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Thời điểm đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, 10 đối tượng có hành vi đánh bạc. Trong đó, có một đối tượng nước ngoài giữ vai trò quản lý, điều hành.



Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Theo VTV, đường dây này hoạt động có tổ chức, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thông qua website có địa chỉ là Fxx88.com, đường dây đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng, tức lớn gấp 3 so với đường dây đánh bạc ngàn tỉ của 2 "ông trùm" Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, trang website Fxx88.com đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Để tham gia, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hang đại diện của nhà cái.



Hình thức thanh toán của đường dây đánh bạc này chủ yếu qua hệ thống ngân hàng bằng các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, dịch vụ chuyển tiền nhanh… Sau khi xác thực số tiền người chơi đã nạp vào tài khoản chơi, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Nhằm thu hút con bạc, các đối tượng đã lập ra hơn 4.000 đại lý lớn, nhỏ trên toàn quốc. Tổng số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.



