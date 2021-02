Khởi tố 32 bị can trong vụ án buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả

Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng của Bộ Công an bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, làm việc của Lê Thanh Trung (SN 1983, ngụ xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), người được xác định là “ông trùm” đường dây mua bán hóa đơn giả trong trong vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu vừa bị Công an Đồng Nai triệt phá.