Khởi tố 4 cán bộ về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ

Theo đó, danh tính của 4 bị can gồm: Ngô Xuân Nghĩa (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng); Trịnh Hữu Minh (nguyên Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Đồng); Trần Văn Tuyên (công chức địa chính xã Nghĩa Bình) và Nguyễn Công Dũng (nguyên là công chức tài chính xã Nghĩa Đồng). Riêng bị can Nghĩa được tại ngoại vì lý do sức khỏe, cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian điều tra.

Các bị can trên đều bị khởi tố để điều tra về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ với việc bán đất trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước về kinh tế rất lớn.

UBND xã Nghĩa Đồng nơi các bị can làm việc.

Thời điểm xảy ra việc bán đất trái thẩm quyền, gây thiệt hại trên Ngô Xuân Nghĩa đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã; Trịnh Hữu Minh là Bí thư Đảng ủy xã; Trần Văn Tuyên là công chức địa chính (vừa được luân chuyển sang xã Nghĩa Bình) và Nguyễn Công Dũng là công chức tài chính.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ