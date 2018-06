Khởi tố 9X ném ghế xuyên hốc mắt khiến vợ chưa cưới tử vong

Ngày 22/6, thông tin từ Đại tá Thái Khắc Thống - Trưởng công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng Hà Anh Tuấn (SN 1994), trú tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 10/6, chị Lô Thị Thu H. (SN 1995), trú tại xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, đến nhà của Tuấn ăn cơm và cùng nhau bàn chuyện chuẩn bị cho đám cưới cho hai người. Trong lúc ăn cơm thì xảy ra mâu thuẫn bột phát, chị H. đứng dậy khỏi mâm, Tuấn tức giận hất mâm cơm, đồng thời lấy ghế ném chị H. Không may, chân ghế găm vào hốc mắt trái dẫn đến tụ máu não.

Ngay lập tức, gia đình đưa chị H. xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu nhưng không xử lý được. Ngày 12/6, gia đình đưa chị H. trở về quê nhà, trên đường đi thì nạn nhân tử vong. Được biết, chị H. vừa tốt nghiệp khoa Luật của một trường Đại học trên địa bàn TP Vinh.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ