Khởi tố, bắt giam lái xe riêng của Chủ tịch Hà Nội

TPO - Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó có Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng - lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.