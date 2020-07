Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng gây rối tại bệnh viện

Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng gây rối tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang.