Khởi tố, bắt nhiều lãnh đạo dự án Ethanol Phú Thọ

TPO - Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét và các Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (Vụ án Ethanol Phú Thọ).