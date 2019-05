Khởi tố bị can, bắt giam phụ huynh dâm ô, xâm hại 6 học sinh lớp 1

Ngày 2/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Tấn Thành (47 tuổi, ngụ phường Mỹ Hoà) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Sáng 24/4, Thành đưa con đến học tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Long Xuyên). Trong lúc giáo viên chưa có mặt, Thành bị nghi dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm của 3 bé gái học lớp 1.

Khi một bé gái kể lại sự việc với gia đình, Thành đã đến xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không chấp nhận và trình báo cảnh sát.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thành thừa nhận đã đụng tay vào vùng nhạy cảm của các bé gái.

Ngoài 3 bé gái trên, Thành còn có hành vi dâm ô với 3 bé gái khác cũng tại ngôi trường này.

Theo Zing