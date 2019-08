Khởi tố cụ ông nghi xâm hại bé gái 13 tuổi

Quảng cáo

Thông tin từ Công an TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Đoàn Văn Nhị (66 tuổi, ngụ TP Tân An) về tội giao cấu với trẻ em.

"Qua lời khai ban đầu có thể xác định nghi can Nhị có dấu hiệu phạm tội giao cấu với trẻ em. Do vậy, cơ quan chức năng gia hạn tạm giam để điều tra. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng mở rộng điều tra vụ việc để xác định rõ hành vi phạm tội của nghi can Nhị", đại diện cơ quan điều tra chia sẻ thêm.

Trước đó, chiều 3/8, trên mạng xã hội đăng tải thông tin về việc một bé gái 13 tuổi tại xã Bình Tâm (TP Tân An) bị một cụ ông giở trò đồi bại. Theo đó cho biết, đối tượng tên N., nhà ở khu dân cư Bình Tâm, thường chạy xe qua lại nhà bé gái, sau đó dụ dỗ bé về nhà đối tượng để thực hiện hành vi giao cấu.

Qua theo dõi, người nhà bé gái 13 tuổi bắt gặp đối tượng này đang có hành vi đồi bại với bé nên bắt giữ. Kèm theo thông tin trên là hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi trong tình trạng khỏa thân đang bị người dân khống chế.

Ngày 5/8, công an TP Tân An đã tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Văn Nhị (66 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Ông Nhị hiện đang làm cò đất, nhận tư vấn, làm các giấy tờ nhà đất tại TP Tân An.

Theo báo cáo ban đầu của công an xã Bình Tâm (TP Tân An), khoảng 13h ngày 3/8, ông Nhị đưa bé gái 13 tuổi (ngụ TP Tân An) đến một căn nhà tại xã Bình Tâm. Gia đình bé gái đã theo dõi và ập vào bắt quả tang Nhị trong tình trạng khỏa thân. Bé gái 13 tuổi trong tình trạng chỉ mặc áo, không mặc quần.

Người thân gia đình bé gái đã khống chế Nhị và đưa về giao Công an xã Bình Tâm trong tình trạng khỏa thân. Theo báo cáo, khi bị bắt quả tang, đối tượng chưa quan hệ tình dục với bé gái.

Được biết, đối tượng quen với chị bé gái 13 tuổi qua việc mua, bán đất. Ông Nhị đã nhiều lần dụ dỗ bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục. Lần này, thấy đối tượng dụ dỗ bé gái nên gia đình đã bám theo để bắt tại trận. Căn nhà Nhị đưa bé gái về là nhà của một gia đình nhờ Nhị môi giới.

Theo Dân trí