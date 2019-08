Khởi tố đối tượng 3 lần đốt rừng để trả thù, giải khuây

Quảng cáo

Ngày 1/8, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Thái Khắc Thống – Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 02 tháng đối với Nguyễn Văn Lương, (SN 2002) trú tại xóm 5, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương về hành vi Hủy hoại rừng.

Trước đó, trên địa bàn xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Cụ thể, ngày 28/6/2019, rừng trồng cây keo của ông Nguyễn Tất Anh bị cháy 604m2. Ngày 11/7/2019, khu vực rừng thông do UBND xã Thượng Sơn quản lý bị cháy với diện tích rừng bị cháy là 5.215m2. Tiếp đó, vào ngày 13/7/2019, diện tích rừng là 2.621m2 cũng bị cháy.

Nguyễn Văn Lương tại CQĐT. Ảnh Đức Vũ.

Đặt nghi vấn có kẻ cố ý đốt rừng, Công an huyện Đô Lương chủ trì phối hợp với công an xã Thượng Sơn mật phục theo dõi. Đến ngày 14/7, Công an bắt quả tang một đối tượng Nguyễn Văn Lương đang châm lửa đốt rừng.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Lương khai nhận, 3 vụ cháy rừng trên là do y gây ra. Theo lời khai, đêm 27/5/2019, Nguyễn Văn Lương đến dự đám vui tại nhà của chị Lê Thị Tú, (SN 1999, trú cùng xóm.) Tại đây, Lương lấy trộm túi xách của chị Tú bên trong có 4,2 triệu đồng. Sau đó, công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Lương về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Minh Khôi.

Để trả thù việc Công an xã Thượng Sơn bắt giữ mình và chuyển lên công an huyện nên ngày 11/7/2019, Lương đã đốt khu vực rừng thông do UBND xã Thượng Sơn quản lý. Còn vụ đốt rừng vào ngày 28/6/2019, là do Lương trả thù ông Nguyễn Tất Anh (chủ rừng trồng keo), vì trước đó ông Anh đã chặt đứt dây thừng con trâu của gia đình Lương khi đi vào rừng của ông Anh. Còn vụ đốt rừng xảy ra vào ngày 13/7/2019, Nguyễn Văn Lương khai nhận là đốt để “chơi cho vui”.

Hiện, công an huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ