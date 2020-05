Khởi tố đối tượng hoang tin Việt Nam có ca tử vong do COVID-19

Quảng cáo

Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nam (SN 1976, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” được quy định tại điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.



Bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời, cơ quan điều tra đang làm thủ tục giám định tâm thần với bị can này.

Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan công an

Trước đó, từ ngày 13 đến 18/4, tài khoản facebook có tên "Nam Hoài Nguyễn Trọng" đã đăng tải nhiều thông tin, bài viết có nội dung trái quy định của pháp luật, xuyên tạc thông tin không đúng sự thật về dịch COVID-19 như: "Việt Nam đã có ca chết vì COVID - 19 đầu tiên! Cam đoan chính xác", "Xác nhận đã có ca chết vì corona đầu tiên tại Việt Nam. Là bệnh nhân tại Bạch Mai"...

Những thông tin sai sự thật trên đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Nghệ An.

Ngày 18/4, sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản Facebook là Nguyễn Hoài Nam. Đối tượng được triệu tập về trụ sở cơ quan công an TP.Vinh để làm việc ngay sau đó.

Tại đây, Nam khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vì muốn gây sự chú ý, tăng lượt like trên mạng xã hội Facebook nên đã tự bịa ra những thông tin, bài viết sai sự thật về dịch COVID-19.

Thu Hiền