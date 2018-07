Khởi tố đối tượng kích động công nhân biểu tình

Chiều 13/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Huệ (37 tuổi, quê quán Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Thành (27 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi In ấn, phát tán tài liệu kêu gọi biểu tình trái phép.

Trước đó, ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trái pháp luật trên.

Trần Đình Thành tại cơ quan công an

Cơ quan công an xác định, hai đối tượng trên đã thực hiện chỉ đạo từ các tổ chức phản động bên ngoài qua Internet, mạng xã hội.

Cụ thể, trong 2 ngày (ngày 6 và 7/6) Huệ và Thành đã thu thập, gán ghép thông tin sai lệch rồi phát tán trên mạng Internet, in thành tờ rơi đến phát trên nhiều tuyến đường trong các khu công nghiệp tại Bình Dương, để kích động người dân, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp nghỉ việc đi biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Trần Minh Huệ tại cơ quan công an

Cơ quan công an khuyến cáo đây là hành vi rất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, dẫn tới hệ lụy thiệt hại cho đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Hương Chi