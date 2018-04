Khởi tố đối tượng rủ trẻ em lên đồi hiếp dâm

Ngày 9/4, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Lành Văn Thiệu (SN 1998, trú tại thôn Pác Cáp, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra, lợi dụng cháu Lường Kim C (13 tuổi), người dân tộc thiểu số trú tại thôn Khòn Mùn, xã Nam Quan thơ ngây lại ở nhà một mình nên Thiệu dụ dỗ nạn nhân lên khu vực đồi vắng vẻ cách nhà nạn nhân chừng 300 mét rồi giở trò đồi bại.

Xong việc, Thiệu đe dọa C không nói với ai song do bị đau nên bé gái đã thuật lại sự việc với bố mẹ và tố cáo với cơ quan công an.

Gia đình có 4 chị em trong đó C là con thứ 3 rất hiền, thật thà, ngoan ngoãn.

Nguyễn Duy Chiến