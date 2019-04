Khởi tố hai người phụ nữ dàn cảnh đánh ghen cướp vàng

Hai người phụ nữ dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc, còn có Nguyễn Văn B. (49 tuổi, ngụ xã Trung Hưng) nhưng người này đã nhảy lầu dẫn đến tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông B. đã có vợ là Trương Thị L. (47 tuổi) nhưng cũng có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với Phượng. Gần đây, B. quen với Lê Thị D. (42 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ).

Trưa ngày 19/4, ông B. cùng với bà D. đến thuê phòng nghỉ tại xã Trung Thạnh. Như đã bàn từ trước, khi vào phòng được ít phút, ông B. nhắn tin cho bà Phượng vào để dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản của bà D.

Để thực hiện kế hoạch, trước khi ông B. và bà D. tới, Phượng rủ thêm Tâm đến thuê phòng kế bên chờ sẵn.

Nhận được tin nhắn của ông B., cả hai xông vào phòng, đe doạ dùng dao lam rạch mặt D., để cướp số nữ trang khoảng 1,9 lượng vàng 16k cùng điện thoại di động. Gây án xong, Phượng mang số vàng này đi cất giấu, còn điện thoại đưa B. giữ.

Bà D. trình báo cơ quan chức năng về vụ việc. Sau đó, cơ quan Công an đã mời những người liên quan đến làm việc. Phượng khai nhận, B. có nói rằng đang thiếu tiền nên dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản của người phụ nữ mới quen.

Phượng nghe theo, rủ Tâm cùng thực hiện. Cả hai đến nhà nghỉ tại xã Trung Thạnh thuê phòng trước. Khi B. cùng D. đến đây thuê phòng thì cả hai xông vào dàn cảnh đánh ghen, cướp số vàng nêu trên. Qua quá trình làm việc, trưa ngày 20/4, B. mới thừa nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của B., cơ quan điều tra đã thu giữ điện chiếc điện thoại của nạn nhân do người đàn ông này cất giấu sau nhà.

Đến khoảng 17 giờ ngày 20/4, trong lúc ngồi ở phòng trực ban của Công an huyện Cờ Đỏ thì ông B. bất ngờ mở cửa chạy lên tầng 1 của trụ sở nhảy xuống tự tử. Ngay lập tức công an huyện nhanh chóng đưa ông B. đến Bệnh viện Quân dân y sơ cấp cứu rồi đưa đến bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, nhưng do chấn thương nặng đến tối cùng ngày, ông B. tử vong.

Nhật Huy