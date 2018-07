Khởi tố một cựu công an sau vụ bé gái 6 tuổi nghi bị hiếp dâm

Ngày 4/7, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lương Thanh Thủy (32 tuổi) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thủy từng công tác tại Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Hải Phòng nói, do Thủy từng bị tai nạn giao thông cách đây nhiều năm, bị mù và chấn thương sọ não nên cơ quan công an cho bị can được tại ngoại.

Trước câu hỏi thời điểm xảy ra vụ việc Thủy có còn trong lực lượng công an hay không, ông Toàn nói cần thời gian xác minh bên tổ chức.



Theo lời kể của anh Hùng (47 tuổi, bố bé Nguyệt - 6 tuổi) ở quận Hồng Bàng, khoảng 9h ngày 4/5, vợ chồng anh có việc phải ra ngoài nên gửi bé Nguyệt tại nhà mẹ của Thủy, sống sát nhà ông Thủy. Hơn một giờ sau, bé gái dùng điện thoại của Thủy điện cho mẹ. Qua điện thoại, Nguyệt khóc nức nở, yêu cầu bố mẹ về đón ngay.



Đưa con về nhà nhưng bố mẹ Nguyệt không tìm hiểu vì sao con lại sợ hãi đòi về. Ngay chiều hôm đó, họ đi giải quyết công việc đến tối 6/5 mới về, bé Nguyệt cũng chưa được tắm rửa.



Về nhà và tắm cho con, anh Hùng phát hiện "vùng kín" của Nguyệt bị sưng đỏ, phồng rộp và chảy máu. Lúc này, bé gái kể lại cho bố nghe sự việc bị Thủy giở trò đồi bại.



Bức xúc sự việc, anh Hùng đã ra Công an phường Quán Toan để trình báo.



Theo lời anh Hùng, khi anh đang ở trụ sở công an để ghi lời khai, ở nhà có một nhóm công an đưa con anh ra phường để khám. Do mẹ của Nguyệt bị mù nên 2 người cháu cùng theo Nguyệt đến cơ sở y tế.



Gia đình Nguyệt cho biết, theo kết quả thăm khám, bác sĩ chẩn đoán và thông báo bé gái bị rách "vùng kín".



* Tên bé gái và người thân đã đổi

Theo Zing