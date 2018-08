Khởi tố nam thanh niên chở bạn gái "nhí" vào nhà nghỉ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Hiếu (SN 1998, trú thôn Phượng Lâu, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 145 BLHS. Quyết định được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.Theo điều tra, Trần Đình Hiếu quen với cháu T.T.C.K, sinh ngày 9/2/2005 trú tại thôn Đình, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường qua mạng xã hội Facebook.Khoảng 22 giờ ngày 21/7/2018, Hiếu điều khiển xe máy chở cháu K. đến một nhà nghỉ tại thôn Phú Thứ A, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường để quan hệ tình dục.Sự việc sau đó bị gia đình cháu K. phát hiện nên trình báo đến cơ quan Công an.

Theo Công lý