Khởi tố nghi phạm chém 12 người thương vong tại Bạc Liêu

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bị can Thạch Sà Khêl (còn gọi là Sà Phêl, SN 1983, ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người.