Khởi tố nghi phạm chém 3 cảnh sát trọng thương

Ngày 30/10, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Mạnh (25 tuổi, ở xã Ia Sol) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Cơ quan này cũng ra lệnh bắt bị can, tạm giam 2 tháng.

Trước đó, ngày 2/10, Công an huyện Phú Thiện tuần tra thì phát hiện Đinh Văn Mạnh chạy xe máy có dấu hiệu vi phạm luật. Cảnh sát ra hiệu lệnh cho Mạnh dừng xe nhưng anh ta không chấp hành và lao phương tiện vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, Mạnh lấy dao chém anh Đinh Văn Thiện (công an viên của thị trấn Phú Thiện) rồi chạy bộ dọc theo quốc lộ 25. Người này tiếp tục đập phá một trạm xăng và xe máy của người dân nên bị Công an huyện Phú Thiện vây bắt.

Trước khi hành hung các chiến sĩ công an, Mạnh có biểu hiện của bệnh tâm thần. Trước khi bị khống chế, Mạnh chém 3 cảnh sát là trung úy Nguyễn Tiến Thành, thượng úy Đặng Văn Mạnh và thiếu úy Vũ Hồng Phong. Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện và Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để điều trị.

Theo Zing