Khởi tố Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn

Sáng 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện lệnh khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang. Việc khám xét thực hiện sau khi lệnh khởi tố bị can được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.

Ông Toàn bị khởi tố về tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cán bộ này có liên quan đến sai phạm đất đai tại dự án khu đô thị Hoàng Long (do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư).

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Toàn.

Liên quan vụ án, tháng 10/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Mai Hương, nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Long (TP Nha Trang) và ông Nguyễn Đức Cường, cán bộ địa chính phường Phước Long, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thời điểm khởi tố, bà Hương đang là cán bộ Ủy ban MTTQ TP Nha Trang.



Theo hồ sơ, tháng 10/2017, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hùng (63 tuổi, trú phường Phước Long) về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện một số người thuộc tổ công tác Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu đô thị Hoàng Long sử dụng các tài liệu, giấy tờ giả của Hùng để ký khống cho 49 bộ hồ sơ được hưởng bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư tại dự án trên.

Các giấy tờ giả được Nguyễn Khánh Hùng dùng để xin được cấp tái định cư, bồi thường thiệt hại.



Tháng 12/2017, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thế Vinh và Nguyễn Ngọc Khánh cùng là nhân viên của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng - địa chất UPGC và là thành viên tổ công tác của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đô thị Hoàng Long. Trong 49 hồ sơ giả mạo trên, phần lớn được bà Vũ Thị Mai Hương, lúc đó là Chủ tịch UBND phường Phước Long ký xác nhận đủ điều kiện và đề nghị bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư.Tháng 12/2017, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thế Vinh và Nguyễn Ngọc Khánh cùng là nhân viên của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng - địa chất UPGC và là thành viên tổ công tác của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đô thị Hoàng Long.

Theo Zing