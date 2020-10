Khởi tố Phó hiệu trưởng tổ chức 'tiệc ma túy' tại trường

Công an huyện Pắc Nặm (tỉnh Bắc Kạn) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Xuân Kiểm, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Thắng, người tổ chức sử dụng ma túy ngay trong phòng làm việc.