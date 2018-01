Khởi tố "phóng viên" cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 21/1, tại quán ăn ở phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, đối tượng Vũ Văn Tiến, đang nhận số tiền 50 triệu đồng của anh Hán Trọng Bằng, là chủ xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-13469 thuộc Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và du lịch Cường An (Nhà xe Cường An) thì bị tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang bắt quả tang.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Văn Tiến thừa nhận có viết bài về những vi phạm của Nhà xe Cường An, đăng trên Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus (phapluatplus.vn) thuộc Báo Pháp luật Việt Nam và trên trang facebook cá nhân của Tiến.



Sau khi trao đổi với anh Bằng, tại quán ăn, Tiến đã nhận số tiền 50 triệu đồng và gỡ ngay bài báo đăng trên trang facebook cá nhân của mình.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

