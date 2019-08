Khởi tố tài xế ô tô gây tai nạn khiến 3 cháu bé đi xe đạp điện tử vong

Quảng cáo

Sáng ngày 3/8, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố tài xế Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 18h40’ ngày 9/7, xe ô tô BKS 30E - 413.82 do anh Bùi Mạnh Tùng điều khiển đi trên đường DH124.

Khi xe đi đến Km 4, đường ĐH 124 (thuộc địa phận xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe đạp điện. Vụ tai nạn khiến 3 em nhỏ đi xe đạp điện tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hiền (SN 2007), Nguyễn Thị Dung (SN 2007) và Trần Hữu Đăng (SN 2016) cùng trú tại xã Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 cháu bé tử vong

Qua điều tra, công an nhận định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng là do tài xế xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nên đã đâm vào chiếc xe đạp điện đi cùng chiều.

Trước đó, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra, xử lý.

Hoài Nam - Khánh Phạm