Khởi tố tài xế taxi hiếp dâm cháu gái 12 tuổi bị tai nạn

Ngày 27/8, cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Cao Đức Trường (31 tuổi, làm nghề tài xế taxi, trú thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trường bị cáo buộc đã dùng taxi của mình chở nạn nhân bị tai nạn ra bãi biển rồi hiếp dâm nhưng chưa thành.

Bị can Cao Đức Trường tại đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Trước đó, khoảng 20 giờ đêm 18/8, trên quốc lộ 7A kéo dài (thuộc địa phận xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa taxi 37A-396.11 do Trường điều khiển với xe đạp chở hai cháu gái.

Vụ tai nạn khiến hai cháu gái là Ng. và Th.T.T.Tr (12 tuổi) bị thương. Lúc đó, người dân yêu cầu tài xế Trường chở hai cháu gái đến bệnh viện cấp cứu, điều trị vết thương. Tuy nhiên, tài xế Trường chở bé Ng. về đến gần nhà bé rồi thả xuống, rồi đưa bé Tr. đi nơi khác.

Nhận tin báo, trưởng Công an xã Diễn Thành liền phân công Phó Công an Nguyễn Văn Tấn triển khai công tác xác minh vụ việc tìm kiếm.

Theo vị phó công an xã, nhận được sự phân công, anh cùng một công an khác chạy xe máy đi tìm xe taxi quanh khu vục khu du lịch biển Diễn Thành, khu vực sân bóng chuyền, khu vực trường học... suốt 2 giờ đồng hồ nhưng không tìm được.

"Khi chúng tôi tìm đến cuối bãi biển Diễn Thành, thuộc địa phận xã Diễn Thịnh thì người dân đã tìm thấy taxi và tài xế. Lúc đó, tôi thấy trên người tài xế chảy máu, tôi đề nghị người dân bình tĩnh, không đánh đập anh ấy. Cha bé Tr. cũng ra tra hỏi “Mày đã làm gì con gái tao?”.

Chúng tôi khuyên nhủ mọi người bình tĩnh rồi gọi điện thoại báo Công an huyện Diễn Châu đến hiện trường. Sau đó tài xế và taxi được đưa về trụ sở Công an huyện Diễn Châu để phục vụ công tác điều tra” - anh Tấn nói.

Khu vực bãi biển vắng người qua lại. Cán bộ VKSND huyện Diễn Châu cho biết khi tài xế Trường được đưa về trụ sở công an huyện thì người vẫn đang trong tình trạng có hơi men, quần trong chỉ mặc một ống…

Cả cháu Tr. và cháu Ng. được đưa đến BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu, điều trị. Bác sĩ của Khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, BV Sản nhi Nghệ An cho biết qua chụp X-quang phát hiện bàn tay phải của bệnh nhi Ng. bị vỡ xương bàn các ngón 2-3, tay trái bị gãy đầu dưới xương quay, ngoài da không bị xây xát. Hiện nạn nhân Ng. (chưa tròn 13 tuổi, trú huyện Diễn Châu) đã xuất viện, trở về nhà để tiếp tục đến trường học.



Được biết, bị can Trường đã lập gia đình và vợ Trường đang nuôi con nhỏ.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh