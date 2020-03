Khởi tố, tạm giam gần 4 tháng trưởng phòng Cục thuế Thanh Hoá

TPO - Ngày 30/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Cơ CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam gần 4 tháng đối với bị can Nguyễn Ngọc Đính (SN 1963) - trưởng phòng Pháp chế Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.