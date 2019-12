Khởi tố trung tá công an tự viết thêm vào biên bản hỏi cung

Quảng cáo

Ngày 29/8, CQĐT VKSND Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Việt Cường (43 tuổi, trung tá, cựu điều tra viên Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên) về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án quy định tại khoản 2 Điều 375 BLHS năm 2015. Quyết định này đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Một nguồn tin khác cho hay ông Nguyễn Việt Cường đã bị đình chỉ chức trưởng Công an phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa và bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu của CQĐT VKSND Tối cao xác định: Tháng 7/2012, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ba người về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó, Công an tỉnh Phú Yên chuyển hồ sơ vụ án cho Công an TP Tuy Hòa điều tra theo thẩm quyền.

Lúc đó, ông Nguyễn Việt Cường là đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Tuy Hòa được phân công thụ lý điều tra, giải quyết vụ án này.

Trong quá trình điều tra, tháng 5/2013, Công an TP Tuy Hòa ra các quyết định khởi tố thêm bị can đối với Nguyễn Hồng Ngọc Anh và Từ Phạm Quang Vinh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, bị can Vinh bỏ trốn và bị truy nã.

Tháng 3/2014, TAND TP Tuy Hòa xử sơ thẩm tuyên phạt bốn bị cáo, trong đó Nguyễn Hồng Ngọc Anh bảy năm tù. Xử phúc thẩm vụ án này hồi tháng 9/2014, TAND tỉnh Phú Yên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa đối với bị cáo Nguyễn Hồng Ngọc Anh để điều tra lại.

Trong quá trình điều tra lại vụ án, VKSND TP Tuy Hòa phát hiện khi thụ lý hồ sơ, điều tra viên Nguyễn Việt Cường tự viết thêm nhiều nội dung có tính chất buộc tội đối với Nguyễn Hồng Ngọc Anh vào các biên bản hỏi cung bị can của Từ Phạm Quang Vinh, Nguyễn Hồng Ngọc Anh, làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đại diện VKSND TP Tuy Hòa đã đề nghị giám định các biên bản hỏi cung này.

Sau khi có kết luận giám định, ngày 31/5, Công an TP Tuy Hòa ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Hồng Ngọc Anh với lý do hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh