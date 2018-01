Khởi tố vụ nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt ở chợ

Vết thương của nạn nhân dài 14 cm, sâu 0,5 cm, kéo dài toàn bộ phần má đến mang tai.

Ngày 7/1, trung tá Trần Hùng Vương, Trưởng công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa), cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích đối với nghi can Trịnh Thị Vân (19 tuổi).Vân bước đầu được xác định là đã dùng vật sắc nhọn gây ra vết thương cho Lan Anh (lớp 11). Nghi can này đang được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại."Quá trình điều tra đang được thực hiện từng bước để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. Nguyên nhân của vụ việc bước đầu xác định do quá trình buôn bán xảy ra mâu thuẫn", trung tá Vương nói.Trưởng công an huyện Như Thanh cũng cho biết thêm cảnh sát đang chờ quyết định phê chuẩn khởi tố bị can từ phía Viện Kiểm sát nhân dân huyện để tiến hành các bước tiếp theo.Theo phản ánh của gia đình, khoảng 10h40 ngày 19/12/2017, sau giờ tan học, Lan Anh ghé quầy bán hàng quần áo của mẹ trong chợ Bến Sung. Khi Lan Anh vừa đến thì bị Vân (cửa hàng đối diện) tố đã ăn cắp mẫu quần áo về bán. Lan Anh khẳng định không có chuyện này nên hai bên xảy ra cãi vã.Bất ngờ, Vân dùng vật sắc nhọn đâm vào mặt Lan Anh. Nạn nhân chảy nhiều máu và gục xuống nền nhà. Nữ sinh sau đó được mọi người sơ cứu và đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.Bác sĩ kết luận vết thương trên mặt Lan Anh dài 14 cm, sâu 0,5 cm, kéo dài toàn bộ phần má trái đến mang tai.Cũng theo người thân, hiện Lan Anh đã về điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nữ sinh có biểu hiện sốc tâm lý, thường xuyên khóc lóc và học hành sa sút.* Tên nữ sinh đã được thay đổi.

