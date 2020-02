Khởi tố vụ “Tàn phá rừng phòng hộ dịp Tết nguyên đán”

Trước đó, PV Tiền Phong xâm nhập thực tế để phản ánh tình trạng hủy hoại rừng tại tiểu khu 18 và tiểu khu 22 (ở xã Ea H’Leo) thuộc lâm phần của Cty Chư Phả quản lý. Theo ghi nhận của phóng viên, hai tiểu khu này thuộc rừng phòng hộ và rừng sản xuất, có trữ lượng gỗ khá nhiều.

Ông Mai Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Ea H’Leo cho biết, hai vị trí phá rừng nói trên đều thuộc quản lý của Cty Chư Phả; diện tích bị phá ở tiểu khu 22 là 1,8 ha, ở tiểu khu 18 là 4,5 ha, đều thiệt hại 100%.

Ông An Ngọc Tân – Giám đốc Cty Chư Phả xác định, nguyên nhân của 2 vụ hủy rừng nói trên là do người của công ty hiện nay còn rất ít, địa bàn lại rộng. “Hiện những cán bộ được giao quản lý bảo vệ rừng ở 2 tiểu khu nói trên đã có báo cáo giải trình. Nguyên nhân rừng bị phá mà không phát hiện kịp thời là do rừng rộng, địa bàn phức tạp, rất khó quản lý” – ông Tân nói.