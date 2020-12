Khống chế đối tượng dùng mã tấu chém công an

Quảng cáo

Ngày 14/12, Công an TX Phước Long (Bình Phước), cho biết đơn vị này đã bắt giữ được Nguyễn Quang Trung (24 tuổi) sau thời gian nghi phạm bỏ trốn. Trước đó, Trung bị khởi tố về tội “Giết người” trong vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại trước Quảng trường Trung tâm hành chính TX Phước Long.

Công an cho biết, khi lực lượng công an thực hiện lệnh bắt Nguyễn Quang Trung để tạm giam, đối tượng dùng mã tấu chống trả lại lực lượng. Do đó, công an buộc phải sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp, bắt được Nguyễn Quang Trung.

Theo hồ sơ, đêm 23/10, do xích mích giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên tại khu vực trước Quảng trường Trung tâm hành chính TX Phước Long, nên 2 bên lao vào đánh nhau.

Nhóm của Nguyễn Quang Đại (20 tuổi, biệt danh Đại điên) về lấy dao, kiếm quay lại hiện trường. Thấy nhóm của Đại mang theo hung khí hùng hổ kéo ra, nhóm kia lên xe bỏ chạy. Anh Nguyễn Thanh Hổ không chạy kịp nên bị nhóm của Nguyễn Quang Đại đánh hội đồng. Nguyễn Thanh Hổ bị đa thương tích rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nên thoát chết.

Công an TX Phước Long đã khởi tố 4 bị can về tội “Giết người” và 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tạm giam 5 đối tượng. Nguyễn Quang Trung cũng bị khởi tố bị can về tội “Giết người” nhưng bỏ trốn cho đến nay đã bị phát hiện bắt giữ.

Hương Chi