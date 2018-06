Khống chế nghi can cầm dao cố thủ bên xác vợ

Đến 10h sáng 23/6, Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án mạng xảy ra rạng sáng cùng ngày.



Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 sáng cùng ngày, người nhà hốt hoảng khi phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (18 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) tử vong, trong khi người chồng liên tục la hét. Khi công an có mặt, Nguyễn Minh Tiến (33 tuổi), chồng Thúy cầm dao nhọn cố thủ trong nhà.

“Lúc đó Tiến có biểu hiện sử dụng ma túy, liên tục la hét, tay cầm dao dọa giết ai dám vào nhà”, một điều tra viên thông tin.



Lúc này, ngoài Tiến, công an phát hiện thi thể chị Thúy nằm lẫn với chăn, gối trong phòng. Công an khuyên can, nhưng Tiến không cho ai tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 6h, thấy Tiến sơ hở, công an nổ súng, ập vào khống chế người này.

Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress. Tại hiện trường, ngoài con dao của nghi can Tiến, công an xác nhận chị Thúy đã tử vong với nhiều vết đâm trên người. Được biết, Tiến và chị Thúy có với nhau một con trai gần 3 tuổi.

Tại trụ sở công an, Tiến vẫn trong trạng thái lơ mơ, nói nhảm. Cảnh sát xác định lúc ra tay sát hại vợ hắn bị ảo giác do dùng ma tuý.



Trước đó, hồi cuối tháng 12/2016 Tiến cũng ngáo đá, xông vào dãy trọ phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, kẹp cổ một nam sinh khống chế. Nạn nhân bị hắn đâm nhiều nhát, mất nhiều máu, được cảnh sát giải cứu sau đó.





Theo VnExpress, Zing